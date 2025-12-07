TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1

TFF 2. Lig 15. haftasında Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Muhammed Ömür, Uğur Aydoğdu, Emrah Altıdağ
Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıp Aytaç, Batuhan Günaldı, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, İsmail Güven (Mertan Öztürk dk. 46), Kadir Ari, Kazım Can Kahya, Yasin Başaytaç, Hasan Ayaroğlu (Egemen Pehlivan dk. 77), İbrahim Halil Talay
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Eren (Kahra Palabıyık dk. 46, Oğul Dora dk. 72), Osman Kocaağa, Abdullah Balikuv, Fahri Pınar (Berke Yiğit Büyük dk. 86), Abdullah Balıkçı (Nejdet Nezir Bilin dk. 72), Sedat Cengiz, Tamer Bilgin, Ökkeş Karaoğlu, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz (Azat Çakar dk. 80)
Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 62), Mertan Öztürk (dk. 77) (Kastamonuspor), Sedat Cengiz (dk. 48) (Karacabey Belediyespor)
Kırmızı kart: Ökkeş Karaoğlu (dk. 60) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Kazım Can Kahya (Kastamonuspor), Osman Kocaağa, Kahra Palabıyık, Sedat Cengiz (Karacabey Belediyespor) - KASTAMONU
