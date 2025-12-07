TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1 - Son Dakika
TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 2 Karacabey Belediyespor: 1
07.12.2025 16:11  Güncelleme: 16:19
TFF 2. Lig 15. haftasında Kastamonuspor, evinde ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 2-1'lik skorla geçti. Golleri Hasan Ayaroğlu ve Mertan Öztürk ile bulan Kastamonuspor, karşılaşmada üstün bir performans sergiledi.

TFF 2. Lig 15. haftasında Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Muhammed Ömür, Uğur Aydoğdu, Emrah Altıdağ

Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıp Aytaç, Batuhan Günaldı, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, İsmail Güven (Mertan Öztürk dk. 46), Kadir Ari, Kazım Can Kahya, Yasin Başaytaç, Hasan Ayaroğlu (Egemen Pehlivan dk. 77), İbrahim Halil Talay

Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Eren (Kahra Palabıyık dk. 46, Oğul Dora dk. 72), Osman Kocaağa, Abdullah Balikuv, Fahri Pınar (Berke Yiğit Büyük dk. 86), Abdullah Balıkçı (Nejdet Nezir Bilin dk. 72), Sedat Cengiz, Tamer Bilgin, Ökkeş Karaoğlu, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz (Azat Çakar dk. 80)

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 62), Mertan Öztürk (dk. 77) (Kastamonuspor), Sedat Cengiz (dk. 48) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Ökkeş Karaoğlu (dk. 60) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Kazım Can Kahya (Kastamonuspor), Osman Kocaağa, Kahra Palabıyık, Sedat Cengiz (Karacabey Belediyespor) - KASTAMONU

Kaynak: İHA

