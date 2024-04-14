- Kastamonuspor taraftarından Amed maçına yoğun ilgi
KASTAMONU - GMG Kastamonuspor taraftarı şampiyonluk düğümünün çözüleceği Amed Sportif maçına saatler öncesinden yoğun ilgi gösterdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, üç puan önünde lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmaya ise Kastamonuspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Gazi Stadyumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Kastamonu'nun hem ilçelerinden hem de il dışından çok sayıda taraftar Amed Sportif maçı için kırmızı-siyahlıları desteklemeye geldi. Bunlar arasında Kastamonu GBD (Genç Fenerbahçeliler Derneği), Ultras Kastamonu ve Şerife Bacı'nın Torunları gibi taraftar grupları da bulunuyor.
Öte yandan Karabükspor taraftar grubu olan Mavi Ateş de Kastamonuspor'u desteklemek için stattaki yerini aldı. Ayrıca Kastamonu'nun yanı sıra Sinop, Bartın, Çorum, Çankırı gibi illerden de çok sayıda emniyet güçleri Kastamonu'ya gelerek güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri, stat girişinde geniş güvenlik önlemi alarak taraftarın stada girişi sağlandı.
Ankara'dan Kastamonuspor'u desteklemek için gelen Semra Arabacı, "Kastamonuspor'u desteklemek üzere Ankara'dan kalkıp Kastamonu'ya geldik. İnşallah şampiyon olacağız ve mutlu olacağız" dedi.
Yaklaşık 1,5 saattir stada girmek için beklediğini söyleyen Şükrü Akça ise, "Maça 1,5 saat öncesinden geldik. Sıraya girdik ve daha şimdi sıramız geldi, tribüne geçeceğiz. İnşallah kazanıp şampiyon olacağız. Umutluyuz bakalım, inşallah hayırlısı olsun. Maça da rağbet çok büyük, ben 32 yaşındayım. Tarihinin en önemli maçı olarak görüyorum" diye konuştu.
Elazığ'dan Kastamonuspor'a desteklemek için gelen İsmail Özdeniz de, "3-1 maçı kazanacağız inşallah. Şampiyon inşallah Kastamonu" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor Taraftarından Amed Maçına Yoğun İlgi - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?