Tarihi finali evinden izleyen Arjantin Devlet Başkanı gündem oldu - Son Dakika
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Tarihi finali evinden izleyen Arjantin Devlet Başkanı gündem oldu

19.12.2022 17:11

Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı 2022 Dünya Kupası finalini siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim tribünden takip etti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez'in ise mücadeleyi evinden takip etmesi gündem oldu. Ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle gereksiz harcamadan kaçınmak için böyle bir karar aldığı öne sürülen Fernandez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milyonlarca vatandaşım gibi finalin keyfini evimde çıkaracağım" ifadelerini kullanmıştı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, seri penaltı atışlarında Fransa'yı mağlup ederek 36 yıl sonra dev turnuvada ipi göğüsledi. Zorlu maçı birçok siyasi tribünden takip ederken Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez'in tribünde olmaması dikkat çekti.

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE KATAR'A GİTMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ekonomik kriz nedeniyle gereksiz harcamadan kaçınmak için Katar'a gitmediği iddia edilen Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarihi finali evden izleyen Arjantin Devlet Başkanı sosyal medyanın dilinde

"FİNALİN KEYFİNİ EVİMDE ÇIKARACAĞIM"

Alberto Angel Fernandez yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca vatandaşım gibi ben de Dünya Kupası finalinin keyfini evimde çıkaracağım. Halkımla birlikte bu harika anı eskisi gibi yaşayacağım. En iyilerimiz sahada, şanlı bir taraftar tribünlerde olacak." ifadelerini kullandı.

Tarihi finali evden izleyen Arjantin Devlet Başkanı sosyal medyanın dilinde
Alberto Angel Fernandez

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TRİBÜNDEYDİ

Katar'da oynanan Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finalini Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron da tribünde maçı izleyenler arasındaydı.

Tarihi finali evden izleyen Arjantin Devlet Başkanı sosyal medyanın dilinde
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