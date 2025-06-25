Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini - Son Dakika
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Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini

Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş\'ten Barış Alper Yılmaz\'a bonservis tahmini
25.06.2025 20:40
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Spor yorumcusu Necati Ateş, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklama yaptı.. Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuyla ilgili konuşan Necati Ateş, ''Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlar var. Giderse Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Coman, Gnabry gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon euro olur.'' dedi.

Eski Galatasaraylı futbolcu olan ve şu sıralar spor yorumculuğu yapan Necati Ateş, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Necati Ateş, Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili çarpıcı konuştu.

"BU KADAR BEKLEMESİ NORMAL DEĞİL''

Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında konuşan Necati Ateş, Osimhen konusuna da "Osimhen'in karar vermek için bu kadar beklemesi normal değil. Galatasaray, Osimhen için yapabileceği her şeyi yaptı. Daha fazlası olmaz. Osimhen olmazsa Galatasaray çok iyi bir santrafor alacak; çünkü Icardi'nin nasıl döneceği bilinmiyor. Jonathan David bu seviyelerde bir santrafor. Osimhen a plus, Jonathan David a plus oyuncu dünyada 4 ya da 5 tane. Osimhen gibi a plus bir oyuncuyu bulmanız çok zor.'' dedi.

"BARIŞ ALPER YILMAZ 30 MİLYON EURO"

Eski Galatasaraylı, Barış Alper için uygun bulduğu bonservis bedelini "Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlar var. Giderse Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Kingsley Coman, Serge Gnabry gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon Euroya olur" sözleriyle açıklarken Barış'ın yerine alınabilecek oyuncular için de rota çizmiş oldu.

"MARTİNEZ'İ ALMAK EN DOĞRUSU''

Kaleci transferine dair açıklama yapan Necati Ateş, "Petrovic çok iyi kaleci. Olympiakos'un kalecisi Tzolakis harika bir kaleci, Yunanistan'da Panathiniakos'ta çalışırken, onu yakından gözlemledim. Onlara karşı 4-5 maç oynadık. Ayaklarını iyi kullanıyor. Bu iki kaleciden bir tanesini almak gerek. Ama çok para ödenecek ise Emiliano Martinez'e gitmek en doğrusu. Martinez'in Muslera ile ilişkisi çok iyi. Ona Galatasaray'ı en iyi anlatabilecek kişi Muslera... Ter Stegen uzun süredir oynamıyor. Bu kadar para ona verilmez. Martinez'e verilir" dedi.

Barış Alper Yılmaz, Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Galatasaray, Necati Ateş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bahri Fuat Özer:
    bu kendinide erik haland sanıyordu barış alper 3 milyon tr milli takımında golü yok fıs tuning 3 3 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    futbolcuykende yalakaydı hala devam ediyor gs hariç top oynadığı büyün takımlarda gs ye karşı defans oluyordu 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    BU BARİŞ İ 30 A SATACAM DİYE ELLERİNDE PATLAYACAK BALON BARİŞ ALPER 0 0 Yanıtla
  • Deniz Portakal:
    bunlar neyin kafasını yaşıyor vallaha sesli güldüm birzamanlar burak yılmaz içinde 25-30 diye salıyorlardı 6-7 milyona gitti 0 0 Yanıtla
  • Adam:
    Seneye yine Gsarayda. 0 0 Yanıtla
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