Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş\'ten Barış Alper Yılmaz\'a bonservis tahmini

Eski Galatasaraylı futbolcu olan ve şu sıralar spor yorumculuğu yapan Necati Ateş, Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Necati Ateş, Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili çarpıcı konuştu.

"BU KADAR BEKLEMESİ NORMAL DEĞİL''

Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında konuşan Necati Ateş, Osimhen konusuna da "Osimhen'in karar vermek için bu kadar beklemesi normal değil. Galatasaray, Osimhen için yapabileceği her şeyi yaptı. Daha fazlası olmaz. Osimhen olmazsa Galatasaray çok iyi bir santrafor alacak; çünkü Icardi'nin nasıl döneceği bilinmiyor. Jonathan David bu seviyelerde bir santrafor. Osimhen a plus, Jonathan David a plus oyuncu dünyada 4 ya da 5 tane. Osimhen gibi a plus bir oyuncuyu bulmanız çok zor.'' dedi.

"BARIŞ ALPER YILMAZ 30 MİLYON EURO"

Eski Galatasaraylı, Barış Alper için uygun bulduğu bonservis bedelini "Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlar var. Giderse Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Kingsley Coman, Serge Gnabry gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon Euroya olur" sözleriyle açıklarken Barış'ın yerine alınabilecek oyuncular için de rota çizmiş oldu.

"MARTİNEZ'İ ALMAK EN DOĞRUSU''

Kaleci transferine dair açıklama yapan Necati Ateş, "Petrovic çok iyi kaleci. Olympiakos'un kalecisi Tzolakis harika bir kaleci, Yunanistan'da Panathiniakos'ta çalışırken, onu yakından gözlemledim. Onlara karşı 4-5 maç oynadık. Ayaklarını iyi kullanıyor. Bu iki kaleciden bir tanesini almak gerek. Ama çok para ödenecek ise Emiliano Martinez'e gitmek en doğrusu. Martinez'in Muslera ile ilişkisi çok iyi. Ona Galatasaray'ı en iyi anlatabilecek kişi Muslera... Ter Stegen uzun süredir oynamıyor. Bu kadar para ona verilmez. Martinez'e verilir" dedi.