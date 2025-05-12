Milli takımın yaz kamp programı kapsamında ilk etap 15-22 Mayıs tarihleri arasında Kranj'daki kayakla atlama rampasında yapılacak. Sporcular ardından 22-30 Mayıs tarihleri arasında Planica'daki dünyaca ünlü kayakla atlama tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.
Kayakla Atlama Milli Takımı, yaz sezonunun ilk uluslararası sınavını ise 9 Ağustos'ta Fransa'nın Courchevel şehrinde yapılacak yarışlarda verecek.
Son Dakika › Spor › Kayakla Atlama Takımı 2025 Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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