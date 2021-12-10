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Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı - Son Dakika

Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

10.12.2021 11:18
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

Ardahan'da yaz ve sonbahar döneminde asfalt yollarda çalışma gerçekleştiren kayaklı koşucular, kar yağışıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nde antrenman yapmaya başladı.

Ardahan'da yaz ve sonbahar döneminde asfalt yollarda çalışma gerçekleştiren kayaklı koşucular, kar yağışıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nde antrenman yapmaya başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu kentteki kayaklı koşucular, bu sezon düzenlenecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce ilde trafiğe kapalı asfalt yollarda antrenman yapan sporcular, şimdilerde kar yağışının ardından pistleri hazır hale getirilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Sporcular, çam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinde antrenörleri eşliğinde haftanın belirli günleri çalışma yaparak güç depoluyor.

Vali Öner: "Yarışlara daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağladık"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, spor ve sporcuya destek olduklarını, gençleri spora özendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nin sporcular tarafından tercih edilmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktaran Öner, "Sporculara Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki faaliyetlerini başarılı ve verimli yapmaları için bir yer tahsis ettik. Böylece sezon içinde yapacakları etkinliklere daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağlamış olduk." diye konuştu.

Antrenör Bayraktar: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Bayraktar, kar yağışının hemen ardından Yalnızçam'a geçtiklerini anlattı.

İlk gün sporcularıyla çalışma yaptıklarını ve bundan yüksek verim aldıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yoğun bir yaz çalışmasından sonra ilk kar antrenmanımızı Yalnızçam'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sporcularımız için hayırlısı olur. Kışa hazırlık için çok iyi çalıştık. Sezon içinde yapılacak etap yarışları ile Türkiye Şampiyonası ve uluslararası yarışmalara burada hazırlanıp ülkemizi ve memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Milli sporcu Dilan Demir de ilk gün olmasına rağmen pistteki antrenmanda çok yüksek verim aldıklarını dile getirerek, "Bizler önümüzdeki günlerde de bunu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Amacım önümüzdeki yarışmalarda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

Kayak Merkezi, Ardahan, Kayak, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı - Son Dakika Spor


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