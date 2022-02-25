Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1 - Son Dakika
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Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

25.02.2022 13:35
Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Hacı Güverti xx, Sema Çetin xx

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Orhan Şahin xx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erkam Boyraz xx, Yusuf Tolu xx, Emre Tunahan Gürbüz xxx, Emre Ulu xx, Celal Çemc xx, Erman Deveci xx, Abdulsamet Şimşek xx, Tuğrul Çetin xx

Amarat Gençlikspor: Barış Aksu xx, Sedat Sönmez xx, Burak Furkan Bakırcı x, Engin Üçel x, Adem Şener xx, Enbiya Kurtuluş x, Umut Tunç x, Mustafa Kavdır x, İsmail Efe x, Aydemir Yavuz xx

Goller: Ahmet Kürşat Kılıç dk. 25 ve 54 (OSB Atletikspor) Aydemir Yavuz dk. 63 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

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Orhan Şahin, Kayseri, Amarat, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1 - Son Dakika
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