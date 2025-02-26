Kayseri 1. Amatör Küme\'de Play-Off Heyecanı

Spor

Kayseri 1. Amatör Küme'de, normal sezonun ardından Play-Off heyecanı yaşanacak.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu hafta sonu oynanan maçların ardından tamamlandı. Şampiyon olan takımların ardından A Grubu'nda Kayseri Yolspor ve B Grubu'nda Talas Anayurtspor ve Play-Off vizesi alan takımlar oldu. Süper Amatör Küme'ye çıkacak olan son takım Kayseri Yolspor ile Talas Anayurtspor 02 Mart Pazar günü Argıncık Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak. - KAYSERİ