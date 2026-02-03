Kayseri; 2029 Dünya Spor Başkenti yolunda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi istikametinde düzenlenen 2029 Kayseri, Dünya Spor Başkenti Adaylığı Strateji Çalıştayı'na katılarak, şehrin spor vizyonuna yön verecek stratejik sürece liderlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2029 Kayseri, Dünya Spor Başkenti Adaylığı Strateji Çalıştayı'na katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, Kayseri'nin spor alanındaki mevcut durumunu bütüncül ve veri temelli bir yaklaşımla ele alarak, 2026-2029 dönemine ışık tutacak stratejik bir yol haritası oluşturmayı hedefledi. Başkan Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı değerlendirmelerde, Kayseri'nin spor alanında yaptığı çalışmalarla Avrupa Spor Şehri ünvanını aldığını, Dünya Spor Başkenti unvanına talip olduklarını kaydetti. Altyapının çok uygun olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'in her zaman destek verdiğini kaydederek, "Bizleri Dünya Spor Başkenti için başvurumuzda bizleri yüreklendirdiği anlayışıyla kendisine desteklerinden ve verdiği önemden dolayı teşekkür ederiz" dedi. Büyükkılıç, adaylık süreci için Estonya'nın başkenti Tallin'e gittiklerini ifade ederek, "Her spor otoritesi Kayseri neresiymiş diyerek inceleyecek. Turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel, ekonomik boyutunu görecek, kısacası Kayseri'yi masaya yatıracak, bu da şehrimize kazanım sağlayacak" diye konuştu. Estonya'daki programda, 300-500 metre yüksekliğinde Avrupa'daki bir dağın kayak merkezi diye lanse edildiğini, kendilerinin Erciyes Kayak Merkezi'ni gösterdiklerinde Avrupalıların şaşkınlıkla izlediklerini anlattı. Yeniliklere açık, gelişmelere açık, modern, planlı, her türlü alanda yer alan şehir için gece gündüz demeden koşturduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Biz konforu yaşamak için gayret gösteriyoruz. Örneğin bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma adına ulaşımı daha da nitelikli, daha da kaliteli, daha da konforlu hale getirmek için yaptığımız çalışmalar var" diyerek şehri her yönüyle en güzel şekilde tanıtma gayretinde olduklarının altını çizdi. Konuşmasında, spor alanında katılımcıların yol göstereceklerini, öngörülerde bulunacaklarını ve projeler sunacaklarını kaydeden Büyükkılıç, "17 Nisan'da da ACES'in yetkilileri gelecek. O zaman Türkiye'mizdeki tüm federasyonlarımızı, yetkililerini davet edeceğiz ve Kayseri'mizde adeta bir spor iklimi oluşacak, Kayseri sporla buluşacak, orada da bir kanaat oluşacak. 2029'a biz talibiz ve Haziran ayında da bu çalışmaların sonucunda kendimizi hazırlamak adına inşallah 2029'un. Hep beraber spor alanında gayret edersek başkentlik unvanını Kayseri'mizin alacağını buradan paylaşıyorum" ifadelerini kullanarak, çalıştayı 'işin mutfak kısmı' olarak nitelendirdi.

"170 milyon TL'lik imzayı atacağız"

Başkan Büyükkılıç, burada yapılan çalışmalar ve değerlendirmeleri birer birer hayata geçireceklerini, sporun her çeşidiyle, gerek tesisleşme bazında gerek diğer alanlarda gelişim kaydedeceklerini ve Spor Toto ile protokole imza atacaklarını aktararak, "Yarın inşallah Ankara'ya gidiyoruz. 170 milyon TL'lik imzayı atacağız. Bakanımıza, altyapı genel müdürümüze, ekibimize, Spor Toto'ya, tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla şimdiden ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu. El ele gönül gönle, makul proje ile yapılamayacak ve destek sağlanamayacak hiçbir boyutun söz konusu olmadığına işaret eden Büyükkılıç, "Amacımız, Kayseri'nin spor altyapısını daha güçlü konuma getirmek, sporla barışın yegane simgesi olan bu sihirli kelime ile herkesi buluşturmaya gayret etmek" dedi. Bugünlerde en çok konuşulan konunun uyuşturucu ve dijital bağımlılık olduğuna da değinen Büyükkılıç, bunun ilacının ise spor salonlarında, sahalarında sporda buluşmak olduğunu vurguladı. Bu çerçevede kurum, kuruluş ve yerel yönetimlerin, gençlerin emrinde olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, "Bu tesisler sizin. Bu şehir sizin. Biz size hizmet için çalışıyor, çabalıyoruz. Biz biriz, beraberiz, kenetleniyoruz, dayanışıyoruz kurum kuruluşlarımızla" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, ayrıca Erciyes'te 20 otelin hizmet verdiğini de belirterek, kapasiteyi daha da arttırmakta olduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesis kapasitesini daha nitelikli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, katılımcılardan çalıştay ile bir yol haritası ortaya koymaları ricasında bulundu. Kayseri'nin hem ekonomisine katkıda bulunmak hem tanınırlığını arttırmak adına kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde olduklarını dile getiren Büyükkılıç, "Mazeret yok, hepimiz çalışacağız, koşacağız" dedi. Kayseri'nin sahip olduğu güçlü spor altyapısına da dikkat çekerek, kentteki tesisler hakkında bilgiler verdi ve şehrin kültürel zenginliği ile de ön plana çıktığını kaydetti. Büyükkılıç, çalıştayın verimli geçeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Çalıştaya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi Başkanı Doğan Havur, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Fatih Temeltaş, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile spor camiası katıldı.

Çalıştay kapsamında Kayseri'de sporun mevcut durumu, spor tesislerine erişilebilirlik, branş çeşitliliği, amatör ve profesyonel sporun gelişimi ile kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birlikleri çok paydaşlı bir bakış açısıyla ele alındı. Elde edilen verilerin, Kayseri'nin spor politikalarına yön verecek somut ve sürdürülebilir adımlara dönüştürülmesi amaçlandı. 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalıştay, Kayseri'nin spor alanında uluslararası ölçekte söz sahibi olma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. - KAYSERİ