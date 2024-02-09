Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girdi - Son Dakika
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Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girdi

Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası\'nda son 32 takım arasına girdi

Aksaray'da oynanan U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası grup maçlarını namağlup tamamlayan Kayseri Aksoy Spor kulübü, son 32 takım arasına girmeyi başardı. Aksoy Spor, Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

09.02.2024 16:04
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Aksaray'daki grup maçlarını namağlup tamamlayan Kayseri Aksoy Spor kulübü, U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girmeyi başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan U14 Ligi Grup maçları Aksaray'da oynandı. Kayseri ekibi Aksoy Spor kulübü, grup maçlarını lider bitirdi. Grup maçlarının ilkinde Hatay şampiyonu Güney Akademi'yi 47-25 yenen Aksoy Spor, ikinci gün Aksaray Viafen Koleji'ni 47-40 mağlup etti. Gruptaki son maçında Niğde Hedefspor'u 53-35 ile geçen Aksoy Spor Kulübü, son 32 takım arasına girmeyi başardı.

Aksoy Spor Kulübü, bu başarısı ile 11-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Grup maçlarının nerede ve ne zaman oynanacağı önümüzdeki günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girdi - Son Dakika
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