Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası\'nda son 32 takım arasına girdi

Aksaray'daki grup maçlarını namağlup tamamlayan Kayseri Aksoy Spor kulübü, U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girmeyi başardı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan U14 Ligi Grup maçları Aksaray'da oynandı. Kayseri ekibi Aksoy Spor kulübü, grup maçlarını lider bitirdi. Grup maçlarının ilkinde Hatay şampiyonu Güney Akademi'yi 47-25 yenen Aksoy Spor, ikinci gün Aksaray Viafen Koleji'ni 47-40 mağlup etti. Gruptaki son maçında Niğde Hedefspor'u 53-35 ile geçen Aksoy Spor Kulübü, son 32 takım arasına girmeyi başardı.
Aksoy Spor Kulübü, bu başarısı ile 11-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Grup maçlarının nerede ve ne zaman oynanacağı önümüzdeki günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - KAYSERİ
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Spor › Kayseri Aksoy Spor U14 Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda son 32 takım arasına girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?