Kayseri Amatör Küme Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri Amatör Küme Sezonu Başlıyor

Kayseri Amatör Küme Sezonu Başlıyor

Kayseri Birinci Amatör Küme 2024-2025 sezonu, 6 Ekim'de başlayacak. İlk hafta maçları yapılacak.

01.10.2024 12:44
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Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 6 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 6 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de oynanacak. 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 2 grupta 20 takım mücadele edecek. İlk haftada Develi ve İncesu ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Döğergücü Ligin 1. haftasını; Altındağ Akkışlaspor'un ligde çekilmesi sebebiyle hükmen galibiyetle geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 Kocasinan Ülküspor-Kalespor

14.00 Gültepespor- Sarız Anadoluspor

16.00 Kocasinan Yemlihaspor- Talas Anayurtspor

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor

14.00 Kayseri Yolspor-Güneşspor

16.00 Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor

06 Ekim 2024 Pazar Sümer Stadı

13.00 Belsinspor-Anadolu Yıldızları

06 Ekim 2024 Pazar İncesu İlçe stadı

14.00 İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor

06 Ekim 2024 Pazar Develi İlçe Stadı

14.00 Sindelhöyükspor-Gazi Osman Paşaspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Amatör Küme Sezonu Başlıyor - Son Dakika

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