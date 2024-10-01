Kayseri Amatör Küme Sezonu Başlıyor

Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 6 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 6 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de oynanacak. 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 2 grupta 20 takım mücadele edecek. İlk haftada Develi ve İncesu ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Döğergücü Ligin 1. haftasını; Altındağ Akkışlaspor'un ligde çekilmesi sebebiyle hükmen galibiyetle geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 Kocasinan Ülküspor-Kalespor

14.00 Gültepespor- Sarız Anadoluspor

16.00 Kocasinan Yemlihaspor- Talas Anayurtspor

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor

14.00 Kayseri Yolspor-Güneşspor

16.00 Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor

06 Ekim 2024 Pazar Sümer Stadı

13.00 Belsinspor-Anadolu Yıldızları

06 Ekim 2024 Pazar İncesu İlçe stadı

14.00 İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor

06 Ekim 2024 Pazar Develi İlçe Stadı

14.00 Sindelhöyükspor-Gazi Osman Paşaspor - KAYSERİ