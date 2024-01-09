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Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor'u 3-1 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Furkan Batar (2) ve Mehmet Akif Gürkan'ın golleriyle galibiyete ulaşan Atletikspor, liderliğini sürdürdü.

Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor\'u 3-1 Yendi
09.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:20
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 12. haftasında Kayseri Atletikspor, takipçisi Kayseri Şekerspor 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Kemal Hattatioğlu, Tolga Selvi

Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Ateş, Emre Tunahan Gürbüz (Buğrahan Duğan dk.85), Yusuf Tolu (Eren Akçakoyun dk.90), İsmail Erdi Halis, Yunus Karamanoğulları, Alperen Güler (Ömer Yıldız dk.77), Buğrahan Çiçek (Furkan Batar dk.46), Mehmet Akif Gürkan (Doğukan Bozkurt Çetin dk.85)

Kayseri Şekerspor: Yusuf Yavuz, Umutcan Papağan, Rafet Kayapınar (Samet Kaan Karaca dk.58), Abdülsamet Şimşek, Yakup Türkmen (Murat Mağara dk.75), Mert M., Barış Mert Düğenci, Ömer Faruk Karadoğan, (Emre Fındık dk.75), Mehmet Ali Öncü, Batuhan Kaya (Fatih Ümit Sarıca dk.90), Barış Temizyürek

Goller: Furkan Batar (dk.59, 80), Mehmet Akif Gürkan (dk.61) (Kayseri Atletikspor), Barış Temizyürek (dk.37) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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