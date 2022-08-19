Hayriye Türksoy Hançer, Konya'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika
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Hayriye Türksoy Hançer, Konya'dan altın madalyayla döndü

19.08.2022 10:46
Hayriye Türksoy Hançer, Konya'dan altın madalyayla döndü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 5. İslami Dayanışma Oyunları Kickboks müsabakalarında altı madalya kazanma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 5. İslami Dayanışma Oyunları Kickboks müsabakalarında altı madalya kazanma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. ülke ve dünya çapında düzenlenen organizasyonlarda, yetiştirdiği sporcuların elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Kickboks müsabakalarında, full contact 48 kg'da Cezayirli rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş.'nin yetiştirdiği sporcular başta olmak üzere spora kendini adamış gençlerle gurur duyduklarını belirterek; "Genç sporcumuz Hayriye Türksoy Hançer'i elde ettiği başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemize daha nice başarılar kazandırma yolunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz olmadığını ve bu yolda kendisine her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi de paylaşmak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayriye Türksoy Hançer, Konya'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayriye Türksoy Hançer, Konya'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika
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