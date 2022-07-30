Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan artıyor - Son Dakika
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Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan artıyor

30.07.2022 14:07
Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonuna sayılı günler kala heyecan giderek artıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonuna sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl 'Kültepe' temasıyla ilki gerçekleştirilen Kayseri Yarı Maratonu bu yıl 'Erciyes' temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlediği dev organizasyonlarla başlattığı tanıtım atağı olarak da nitelendirilebilecek faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde gerçekleşecek Büyükşehir'in Kayseri Yarı Maratonu'nda katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri'nin tanıtımını yapacak.

MARATONUN BU YIL Kİ TEMASI 'ERCİYES' OLDU

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. tarafından geçtiğimiz yıl Eylül ayında büyük bir katılımla düzenlenen 'Kültepe' temalı Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl 9 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek. Kayıtları geçtiğimiz günlerde başlayan ve yoğun ilgi ile devam eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl ki teması 'Erciyes' olarak belirlendi.

MARATON 21K, 10K VE HALK KOŞUSU ŞEKLİNDE 3 PARKURDA KOŞULACAK

'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ve dünya markası haline gelen 'Erciyes' temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilirken, halk koşusu ücretsiz olurken, 10K ve 21K parkurlarında 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 125 TL katılım ücreti şartı bulunuyor.

Yarı Maraton'da halk koşusu, Ordu Evi önünden başlayıp Tuna kavşağından dönüşle Ordu Evi önünde sona erecek. 10K koşusu Ordu Evi önünden başlayıp Sivas Caddesi üzerindeki dönüş noktasından gerçekleşecek dönüşle Ordu Evi önünde son bulacak.21K koşusu ise Ordu Evi önünden başlayıp Kumarlı tramvay durağından dönüşle yine Ordu Evi önünde sona erecek. Katılımcılar ise Büyükşehir'e ait tesislerden ücretsiz faydalanabilecek.

DERECE ELDE EDEN KATILIMCILARA PARA ÖDÜLÜ

Maraton sonunda derece elde eden katılımcılara toplam 384 bin TL para ödülü verilecek. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerinde yer alacağı binlerce kişinin koşacağı yarı maratonda, ödüller 21K Genel Klasman, 21K Yaş Grupları Türk Sporcu, 10K Genel Klasman Türk Sporcu ve 10 Yaş Grupları Türk Sporcu kategorilerinde takdim edilecek.

"BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI"

Büyükşehir Spor A.Ş. topluma küçük yaşlardan itibaren spor kültürünü aşılamak, sporu hayatın daimi bir parçası haline getirmek amacıyla yüzlerce spor etkinliklerine ek olarak, Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için Bir Maratondan Daha Fazlası sloganıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Kayseri Yarı Maratonu ile sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik etmeyi planlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan artıyor - Son Dakika

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