Kayseri'de 20 Bin Öğrenciye Sportif Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 20 Bin Öğrenciye Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Kayseri\'de 20 Bin Öğrenciye Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

2023-2024 Yılı Türkiye Sportif Yetenek Taraması programı kapsamında Kayseri'de 288 okulda gerçekleştirilen taramada 20 bin öğrenciye ulaşıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, taramaları takip ederek geleceğin sporcularını seçmek için yapılan bu çalışmanın önemini vurguladı.

23.05.2024 08:26
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2023-2024 Yılı Türkiye Sportif Yetenek Taraması programında Kayseri'de 288 okulda yapılan Yetenek Taramasında 20 bin öğrenciye ulaşıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması testlerini takip etti. İlkokul düzeyindeki taramaları izleyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Geleceğin sporcularını seçmek için bakanlığımız tarafından başlatılan Sportif Yetenek Taramalarının ülke sporuna katkısı çok büyük bizde bu taramaları çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz ve takip ediyoruz. Aynı zamanda Yeteneğini Keşfet sloganıyla çıktığımız bu yolda çocuklarımızdan gençlerimizden bu denli karşılık görmek bizleri mutlu ediyor. Spor Bakanlığımızın en büyük projelerinden biri. Her zaman karşılığını buluyor. Yetenekli çocuklarımız, öğretmenlerimizin eşliğinde salonlarımızda cıvıl cıvıl bir şekilde yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Biz özellikle geleceğin sporcuları seçmek, milli takım sporcularımızı belirlemek adına en önemli çalışmalarımızdan biri olan bu çalışmayı heyecanla tüm çalışma arkadaşlarımızla sürdürüyoruz.Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Yetenek taraması bizim en önemli çalışmalarımızdan biri. Çünkü geleceğin şampiyonları buradan çıkacak. Spor her yerde diyoruz.Sporu çocuklarımıza aileleri ile birlikte her yerde yaptırabilmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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