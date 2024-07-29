Kayseri'de Atlı Okçuluk 2. Eleme Müsabakaları Düzenlenecek - Son Dakika
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Kayseri'de Atlı Okçuluk 2. Eleme Müsabakaları Düzenlenecek

Kayseri\'de Atlı Okçuluk 2. Eleme Müsabakaları Düzenlenecek

Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek olan organizasyonda, 5 ilin 45 sporcusu yarışacak. Dereceye giren sporcular, Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri'nde mücadele edecek.

29.07.2024 12:24  Güncelleme: 12:25
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Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.

Akçakaya Mahallesi'ndeki Talas Model Uçak Pisti'nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular, 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri'nde ter dökecek.

09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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