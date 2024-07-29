Kayseri\'de Atlı Okçuluk 2. Eleme Müsabakaları Düzenlenecek

Spor

Talas Belediyesi ve Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu ile birlikte düzenlenecek organizasyonla Kayseri 2. Eleme Müsabakaları yapılacak.

Akçakaya Mahallesi'ndeki Talas Model Uçak Pisti'nde 3-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa aralarında Kayseri, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'in de olduğu 5 ilden toplam 45 sporcu katılacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak yarışlarda dereceye giren sporcular, 381 kişinin yer alacağı Türkiye Atlı Okçuluk Finalleri'nde ter dökecek.

09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışları tüm vatandaşlar ücretsiz olarak Talas Model Uçak Pistinde izleyebilecek. - KAYSERİ