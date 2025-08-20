Kayseri’de 'Spor A.Ş. Bizim İlçede' Etkinliğiyle Renkli Bir Gün - Son Dakika
20.08.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor A.Ş. Bizim İlçede' etkinliği, İncesu'da çocuklara yönelik eğlenceli oyun alanları ve dans gösterileri sunarak unutulmaz anlar yaşattı. Aileler ve çocuklar birlikte keyif dolu bir gün geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Spor A.Ş. Bizim İlçede' etkinliğiyle İncesu'da renkli bir gün sundu. Çocuklar, şişme oyun alanları, ahşap oyun parkurları ve dans gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Spor A.Ş. Bizim İlçede' etkinliğiyle bir kez daha ilçelere konuk oldu ve İncesu'da unutulmaz bir gün yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gayretleriyle 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Kayseri, yine sporun ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor.

İncesu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen etkinlikte, özellikle çocuklar için hazırlanan ahşap oyun alanları ve renkli şişme oyun parkurları büyük ilgi gördü. Eğlenceli müzikler eşliğinde çocuklar doyasıya oyun oynarken, aileler de keyifli anlar geçirdi. Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilerek, çocukların hem eğlenip hem de spor yapmalarına imkan tanıdı.

İncesu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için özel olarak hazırlanan etkinlik, renkli sahne danslarıyla zenginleşti ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katılarak çocuklarla vakit geçirdi, onlarla sohbet etti.

Spor A.Ş. tarafından düzenlenen bu etkinlik, İncesu halkı tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Aileler, çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu spor dolu atmosferin tadını çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

