Kayseri'de Tekvando Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Kayseri'de Tekvando Şampiyonası Heyecanı

Kayseri\'de Tekvando Şampiyonası Heyecanı

Kayseri'de ERVA Spor Okulları 2. Valilik Kupası Tekvando Şampiyonası açıldı, sporcular gösteri yaptı.

04.05.2025 16:16
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Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları 2. Valilik Kupası Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular gösteri sundu.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaklaşık 2 yıl önce başlayan ERVA Spor Okulları'na birçok kurum ve kuruluşun destek verdiğini söyledi.

Gençlerin, çocukların sporla hayat bulduğunu belirten Kabakcı, farklı branşlarda birçok sporcunun olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğini ifade etti.

ERVA Spor Okulları'nın önemini anlatan Kabakcı, "Yaklaşık 300 sporcumuzun ERVA Spor Okulları şampiyonda bugün yarışmacı olduğunu hep birlikte görüyoruz. 140 antrenörümüzle, 180 eğitmenimizle, alanda, sahada, 52 spor okulumuzla bu çalışmaları sürdürüyor." dedi.

Gelecekte birçok şampiyonluğun elde edileceğini kaydeden Kabakcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise başarı ve azimlerinden dolayı sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayseri'de Tekvando Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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