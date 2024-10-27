Kayseri U-14 ve U-18 Futbol Ligi'nde takımlar 29 Ekim mesaisi yapacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, 29 Ekim Salı gününün resmi tatil olmasından faydalanarak, 2 ligde maç oynatma kararı aldı.
Bu sezon büyük bir çekişmeye sahne olan Mustafa Korkmaz U-18 Ligi ve Necati Karadağ U-14 Ligi'nde takımlar 29 Ekim Salı günü 8. hafta maçlarını oynamak için sahaya çıkacak. Futbol İl Temsilciliği, resmi tatilden yararlanarak, bu iki ligde maç oynatıp hafta sonu yaşanan maç yoğunluğunu biraz da olsa azaltmayı amaçlıyor. U-18Ligi'nde 11, U-14 Ligi'nde ise 8 maçın oynanacağı 8 hafta maçlarının programı şöyle:
"U-18 LİGİ
29 Ekim Salı Argıncık 1Nolu Saha
13.00 Talas Anayurtspor-Belsinspor
15.00 Kayseri İ. Yurdu-KılıçaslanYıldız
29 Ekim Salı Argıncık 2Nolu Saha
13.00 Başakpınarspor-Buğdaylıspor
15.00 Kafkasspor-Bayraktarspor
29 EkimSalı Vali Muammer Güler Stadı
14.00 Döğerspor-Talas İdman Yurdu
29 EkimSalı SümerStadı
12.30 Sungur FK-Palasspor
29 EkimSalı Erkilet 1 Nolu Saha
11.00 İsmail Okumuşspor-TalasDenizspor
13.30 Kocasinan Gençlik-İlbeyspor
15.00 K.Ülküspor-Cuma Uluçayspor
29 EkimSalı Erkilet 2 Nolu Saha
13.00 Anadolugücü-Kalespor
15.00 Kayseri Yolspor-Turanspor
U-14 LİGİ
29 Ekim Salı Argıncık 1Nolu Saha
10.00 Talas İdman Yurdu-İlbeyspor
11.30 Demirspor-Kocasinan Yemliha
29 Ekim Salı Argıncık 2Nolu Saha
10.00 Hunatspor-Talas Anayurtspor
11.30 Güneşspor-Ömürspor
29 EkimSalı Vali Muammer Güler Stadı
10.00 Cuma Uluçayspor-Mimsinspor
11.30 Kayseri Yolspor-Kayseri İdmangücü
13.00 Kocasinan Şimşek-Doğa Gençlik
29 EkimSalı SümerStadı
11.00 Sungur FK-Kayseri Şekerspor." - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri'de U-14 ve U-18 Liglerinde 29 Ekim Maçları - Son Dakika
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