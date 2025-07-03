Kayseri'deki ERVA Spor Okulları, Diğer İllere Örnek Oluyor - Son Dakika
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Kayseri'deki ERVA Spor Okulları, Diğer İllere Örnek Oluyor

Kayseri\'deki ERVA Spor Okulları, Diğer İllere Örnek Oluyor
03.07.2025 11:25
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ERVA Projesi ile Kayseri'de açılan spor okulları, başarıyla diğer illerde de hızla yayılıyor.

Kayseri'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları, diğer illerden de talep görmeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle hayata geçirilen, kısa sürede 52 mahallede açılan 55 okulda 15 bin kursiyere ulaşan ERVA Spor Okulları, Erzincan, Aksaray, Adana gibi birçok kente de örnek oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, bu okullarda çocuklara hem değerler eğitimi verildiğini hem de onların bedensel gelişimlerine katkı sunulduğunu söyledi.

Projeye başlarken bu sayıların kendileri için bir hayal olduğunu ancak hayırseverlerin desteği ile işin çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Kabakcı, "İlk binayı onarmaya başladığımızda 10-15 okul açarız diye düşünüyorduk. Daha sonra 'Her mahalleye bir ERVA' sloganıyla 55 okula ulaştık. Çok iyi dönüşler alıyoruz. Bu durumdan hem aileler hem de çocuklar memnun." diye konuştu.

Okullarda 140 antrenör ve 170 eğitmen görev yapıyor

Ali İhsan Kabakcı, binaların onarılması ve donatılmasını iş insanlarının üstlendiğini, antrenör ihtiyacını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, eğitmenleri ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve üniversitelerin görevlendirdiğini anlattı.

Okullarda 140 antrenör ile 170 eğitmenin görev aldığını söyleyen Kabakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an hazırda 55 ERVA okulumuz var. 7 okulumuz ise çok kısa bir sürede açılmış olacak. 4 okul için de girişimlerimiz sürüyor. Çok kısa sürede 66'ıncı okulumuzu açmış olacağız. 29 branşta kurs veriliyor. Bunun yanında ise 170 eğitmenle adabı muaşeret, tarih bilinci, edep, saygı gibi bizi biz yapan değerlerin de anlatıldığı dersler işleniyor. Yani buraya gelen bir çocuk, sporla bedenini geliştirdiği gibi davranış ahlakını da edinerek buradan erdemli bir birey olarak çıkıyor."

Erzincan'da 25 okul açıldı

Ali İhsan Kabakcı, diğer illerden projeye yoğun bir talep olduğunu dile getirdi.

Birçok şehirden yetkililerin gelip sistemle alakalı bilgi aldığını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:

"Daha çok dezavantajlı çocukların ağır bastığı illerde bu sisteme talep var. Erzincan'da bu okullar açılmaya başlandı. Orada sayı 25'e yükseldi. Aksaray ve Adana başta olmak üzere 6 ilden yetkililer buraya gelip bizimle görüştü. Bu işi bize soranları Kayseri'ye davet ediyoruz. Gelip yerinde görmeleri lazım. Bu iş sadece bir yeri hazırlayıp oraya çocukları götürmekle olmuyor. Çok ciddi bir koordinasyon istiyor. Bunu da yerinde görmeleri en doğrusu. Şu anda Kayseri'ye gelip yerinde inceleme yaptıktan sonra uygulamaya geçen 2 il var. 7-8 il ise çalışmalarına devam ediyor. Erzincan bu işe çok hızlı giriş yapan illerden. Kısa sürede bu okulların sayısını 25'e çıkardılar. Bizden oraya uzmanlar gitti, kuruluşuna yardım etti."

Kaynak: AA

kayseri, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'deki ERVA Spor Okulları, Diğer İllere Örnek Oluyor - Son Dakika

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