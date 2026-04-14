Kayseri Dünya Spor Başkenti Adaylığına Hazırlanıyor

Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylık sürecinin lansmanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-17 Nisan'da yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Kayseri'nin 2024 yılında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilerek "Altın Bayrak" almaya hak kazandığını söyledi.

Bu ödülün ardından Dünya Spor Başkenti için başvuru yaptıklarını ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, uluslararası platformlarda sadece Erciyes Kayak Merkezi'yle anılan bir yer değil. Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildi. Şimdi de 2027 yılı için Dünya Spor Başkenti adaylığına başvurduk. 16-17 Nisan'da başvurunun lansmanını yapacağız. Yetkililer gelip inceleme yapacaklar. Şehrimizdeki spor alt yapısını yeniden gözden geçirecekler. Yeni yaptığımız projeleri görecekler. Dünya Spor Başkenti seçileceğimize inanıyorum. Bu konuda iddialıyız çünkü bu spor alt yapısı hiç bir yerde yok."

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinin de tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.