Kayseri Ekipleri Develigücü ve Yahyalıspor\'un Kritik Maçları

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekipleri Develigücü ile Yahyalıspor'u 3. haftada da önemli maçlar bekliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynadığı ilk iki maçı da kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Develigücü, ligin üçüncü hafta maçında İmamoğlu Belediyespor takımına konuk olacak. 20 Ekim Pazar günü İmamoğlu İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Maçı Ankara Bölgesi'nden Mehmet Can Ölmez yönetecek. Ölmez'in yardımcılıklarını Enes Doğruel ile Yunus Yalçın üstlenecek. Karşılamanın dördüncü hakemliğini ise Arif Selim Özdaş yapacak. Bu önemli doksan dakika öncesinde her iki takımda ligde oynadıkları 2 maçı kazanarak 6 puan ile yollarına namağlup devam ediyorlar.

Yahyalıspor"un konuğu Ceyhan olacak

Kayseri'nin bir diğer temsilcisi Yahyalıspor da bu hafta kendi evinde Ceyhan 1967spor'u konuk edecek. Lige istediği başlangıcı yapamayan yeşil-beyazlı takım, oynadığı iki maçı da kaybederek henüz puan ile tanışamadı. Renktaşı Ceyhan 1967spor'u 20 Ekim Pazar günü ilçe stadında saat 14.00'da konuk edecek olan Yahyalıspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmada Ankara Bölgesi'nden Ali Artun Özdemir düdük çalarken, yardımcılıklarını Sevda Çayan ile Burhan Başpınar üstlenecek. Karşılaşmada Beytullah Karaca ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Renktaşların mücadelesi öncesi Ceyhan 1967spor iki maçını da kazanarak 6 puan toplarken, Yahyalıspor'un henüz ligde puanı bulunmuyor. - KAYSERİ