Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

Voleybol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, 32 takımın katılımı ile yarın Tokat'ta başlıyor. Kayseri Elit Voleybol Kulübü, şampiyon olabilmek için mücadele edecek ve grup maçlarını başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

05.06.2024 12:00
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Voleybol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, 32 takımın katılımı ile Tokat'ta yarın başlıyor. Kayseri Elit Voleybol Kulübü, 32 takım arasında Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Kayseri şampiyonu olduktan sonra grup ve yarı final maçlarını başarıyla tamamlayan Kayseri Elit Voleybol Kulübü, adını 32 takımın katılacağı Türkiye finallerine yazdırmıştı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SporSalonu'nda oynanacak olan maçların programı belli oldu. Kulüp Antrenörü MetinTutum, Tokat'ta birbirinden güçlü takımlar ile mücadele edeceklerini dile getirirken, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz burada en iyi dereceyi elde etmek" dedi.

Kayseri Elit VoleybolKulübü'nün Türkiye Şampiyonası'nda maç programı şöyle:

6 Haziran: ElitVoleybol- Arkas (İzmir)

7 Haziran: ElitVoleybol-Bilim Yaşam (İstanbul)

8 Haziran: Elit Voleybol-İstanbulKovanspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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