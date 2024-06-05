Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

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Voleybol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, 32 takımın katılımı ile Tokat'ta yarın başlıyor. Kayseri Elit Voleybol Kulübü, 32 takım arasında Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Kayseri şampiyonu olduktan sonra grup ve yarı final maçlarını başarıyla tamamlayan Kayseri Elit Voleybol Kulübü, adını 32 takımın katılacağı Türkiye finallerine yazdırmıştı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SporSalonu'nda oynanacak olan maçların programı belli oldu. Kulüp Antrenörü MetinTutum, Tokat'ta birbirinden güçlü takımlar ile mücadele edeceklerini dile getirirken, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz burada en iyi dereceyi elde etmek" dedi.

Kayseri Elit VoleybolKulübü'nün Türkiye Şampiyonası'nda maç programı şöyle:

6 Haziran: ElitVoleybol- Arkas (İzmir)

7 Haziran: ElitVoleybol-Bilim Yaşam (İstanbul)

8 Haziran: Elit Voleybol-İstanbulKovanspor - KAYSERİ