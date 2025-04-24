Kayseri Elit Voleybol Kulübü Türkiye Yarı Finalleri\'ne Kalmayı Başardı

Kayseri şampiyonu olarak Aksaray'da yapılan Genç Erkekler Grup Müsabakalarında mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü, şampiyon olarak Türkiye'nin en iyi 32 takımının arasına kaldı.

Kayseri'de oynanan maçlarda namağlup şampiyon olarak Aksaray'da yapılan Genç Erkekler Grup Müsabakalarında katılan Elit Voleybol Kulübü, önemli başarıya imza attı. Elde ettiği başarı ile Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı elde eden Kayseri temsilcisi, son 32 takım arasına kalmış oldu. Kayseri Elit Voleybol Kulübü Antrenörü Metin Tutum, yarı finaller için çalışmalara başladıklarını söyledi. Tutum, "Genç Erkekler Türkiye Yarı Final Müsabakaları 09-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Sivas'ta yapılacak. Burada, Giresun SK, Tokat Gençlik SK., Çorum Sungurlu Belediyespor ile mücadele edeceğiz. Tek amacımız Türkiye Yarı Finalleri birincisi olarak adımızı 13-18 Haziran 2025 Kayseri'de yapılacak olan Türkiye Finallerine yazdırmak" dedi. - KAYSERİ