Kayseri Elit Voleybol, Yarı Finali Namağlup Tamamladı

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü; 9-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Sivas'ta yapılan Genç Erkekler yarı final müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye Finallerine yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Genç Erkekler yarı final müsabakalarını Sivas'ta yapıldı. Kayseri ekibi Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü oynadığı 3 maçta Çorum Sungurlu Belediye Spor, Tokat Gençlik Spor ve Giresun Spor Kulübü takımlarını set vermeden 3-0'lik skorlarla set vermeden yenerek namağlup yarı final şampiyonu oldu. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü bu başarısı ile adını Türkiye'de ilk 16 takım arasına yazdırdı Genç Erkekler Türkiye yarı final müsabakaları 13-18 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

Büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Metin Tutum; "Sivas'ta büyük bir başarıya imza attık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 13 -18 Mayıs 2025 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan Genç Erkekler Türkiye Finallerine katılacak takımımız Kayserimiz adına gurur duyulacak bir başarı imza attılar. Yıldız Erkek takımımızdan sonra Genç Erkek takımımızda Türkiye Finallerine katıldı. Her zaman olduğu Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz Tüm Kayseri halkını Kayseri'deki maçlarımıza davet ediyoruz ve bu çocukları destek versinler" dedi. - KAYSERİ