Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0

23.09.2022 20:55
Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0

Gelen Kayseri haberlerine göre Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takım, 3 sette de 25-22'lik üstünlük sağladı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 mağlup etti. İlk 2'nin çeyrek finale yükseleceği grupta yarın aynı salonda saat 15.00'te Hekimoğlu-Galatasaray, 17.30'da Develi-Cizre müsabakaları oynanacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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