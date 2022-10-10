Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı - Son Dakika
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Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı

10.10.2022 08:39
Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı

Kayseri spor haberi... Melikgazi Kayseri Basketbol'un sahasında kazandığı Beşiktaş maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sahasında kazandığı Beşiktaş maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden ve müsabakayı 71-69 kazanan Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Ligdeki ilk maçında galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekipte Ezninne Josephine Kalu 20 sayı, Lyndra Shajuan Weaver 18 sayı, Burcu Yağan 10 ve Daugile Saraukaite 10 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 20 sayı ile Amerikalı oyuncu Ezninne Josephine Kalu oldu. - KAYSERİ

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Kayseri haber... Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi Kayseri haber... Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi Kayseri spor haberi | Melikgazi Kayseri, lige galibiyetle başladı Kayseri spor haberi | Melikgazi Kayseri, lige galibiyetle başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberi | Melikgazi Kayseri'de 4 oyuncu çift hanelere ulaştı - Son Dakika
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