Kayseri İşitme Engelliler Taekwondo Başarıları
20.02.2026 15:08
Kayseri İşitme Engelliler Taekwondo takımı, 5 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Çeşitli şampiyonalarda 5 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Kayseri İşitme Engelliler Taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Çeşitli şampiyonalarda Kayseri'ye şampiyonluklar, rekorlar ve birbirinden önemli dereceler getiren sporcular ve antrenörleri mutluluklarını paylaşmak için Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Katıldıkları şampiyonalarda 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanan sporcular, aynı zamanda tarihte ilk defa tek kulüpten takım halinde şampiyon olmayı başardılar. Bunun yanı sıra, Yay Tan Say Spor Kulübü ve Kayseri Erva Spor Kulübü Kayseri İşitme Engelliler Branşında Takım halinde Türkiye şampiyonu oldular. Kazanılan başarıların ardından İşitme Engelliler Branşında Kayserili 5 sporcu İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkı elde etti.

Kayserili sporcular 6 Avrupa Şampiyonası ve bir dünya şampiyonası kotası alarak büyük bir başarı imza atmış oldular. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Gümüş, Spor, Son Dakika

