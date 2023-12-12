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Kayseri Kadın Futbol Kulübü İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı

Türkiye 1. Futbol Ligi B Grubu'nda Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 5. sırada tamamladı. Takım, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı
12.12.2023 - 10:48,
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Türkiye 1. Futbol Ligi B Grubu'nda ilk yarı maçları tamamlandı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin ilk yarısını 5. sırada bitirdi

Bu sezon büyük umutlarla lige başlayan Kayseri Kadın FK, beklentilerin altında kaldı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısını 11 puan ile Kocaeli Bayan FK'nın ardından averaj ile 5. sırada bitirdi. Ligde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kayseri ekibi, 17 gol atarken, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde ikinci yarı maçları 30 Aralık'ta başlayacak.

Lige verilecek 2 haftalık aranın ardından Kayseri Kadın FutbolKulübü, ligin ikinci yarısına Gaziantep deplasmanında Gazikent maçı ile başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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