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Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor - Son Dakika

Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor

07.11.2021 22:05
Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. "Bahane üretmek istemiyorum" diyen Portekizli hoca, "Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim. Bu lige bakınca; ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor. Her maç arası toparlanma fırsatı buluyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı" ifadelerini kullandı.

3 haftadır puan alamayan Fenerbahçe, Kayserispor'la 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vior Pereira karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Avrupa'da olmadığı için avantajlı olduğunu söyledi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"TEK PROBLEMİ OLMAYAN TAKIM TRABZONSPOR"

"Ben bahane üretmek istemiyorum, bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim. Bu lige bakınca; ligdeki büyük takımlara baktığınızda, en zirvedeki Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor. Her maç arası toparlanma fırsatı buluyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim problemlerimiz aynı. Perşembe günü Antwerp'te maç yaptık. Cuma akşam üstü döndük. Bu maça hazırlanmak için 1 günümüz vardı, futbolcular makine değil, buna bağlamak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Beşiktaş problem yaşadı, Galatasaray problem yaşadı, biz de yaşadık. Bu açıdan tek problemi olmayan takım, Trabzonspor. İki maç arası toparlanacak yeterli vakitleri oluyor Avrupa'da olmadıkları için. Bu da bir avantaj.

"DİREKTEN DÖNEN TOPLARIMIZ VAR"

Penaltıyı atmış olsak maçta öne geçecektik ve avantajlı olacaktı. 1-0'dan sonra büyük boşluklar bulacaktık ama maalesef olmadı, rakibimiz duran toptan 1-0 yaptı. Sonra 2-0 oldu. Bundan sonra her şeyi riske ettik. Direkten dönen toplarımız var.

"DAHA ÇOK MAÇ VAR"

Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Ve onlara şunu demek istiyorum, biz her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularım çok istediler, sahaya ruhlarını yansıtmaya çalıştılar, çok koştular ama maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Çünkü Avrupa maçının üstünden henüz 3 gün geçti. Kolay değil ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha çok maç var ligde."

Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor

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Son Dakika Spor Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor - Son Dakika Spor


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