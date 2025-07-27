Kayseri'nin İlk Lisanslı Kano Takımı Durgunsu Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayseri'nin İlk Lisanslı Kano Takımı Durgunsu Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kayseri\'nin İlk Lisanslı Kano Takımı Durgunsu Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
27.07.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki kano takımı, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası için Yamula Barajı'nda antrenman yapıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve kentin ilk lisanslı kano sporcularının yer aldığı takım, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde Yamula Barajı'nda güç depoluyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son yıllarda su sporlarına artan ilgi sonrasında kano takımı kurdu.

İlk etapta yüzme sporcularından oluşan takım, antrenmanlarına olimpik yüzme havuzunda başladı.

Temel eğitimini tamamlayan ekip, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası öncesinde çalışmalarını Yamula Barajı'nda sürdürüyor.

Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Müdürü ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Başkanı Nihal Sert, AA muhabirine, kentte su sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kano branşına profesyonel anlamda 2024 yılının ortalarında başladıklarını vurgulayan Sert, "Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın girişimleriyle kano takımını kurduk. Yüzme sporcularından seçme yaptık. Eğitimleri havuzda yaptık. Sporcular burada alması gereken eğitimlerden sonra bu yıl barajda antrenman yapmaya başladı." dedi.

"Sporcularımız çok hevesli"

Sporcuların gelişiminden memnun olduklarını vurgulayan Sert, şöyle devam etti:

"13 lisanslı sporcumuz var. Bunlar Kayseri'nin ilk lisanslı kano sporcularıdır. Yeni sporcular için de seçmelerimiz devam ediyor. Bu yıl ağustos ayında Eskişehir ve Marmaris'te düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Ona hazırlanıyoruz, ilk hedefimiz bu yarışlar. Antrenmanlar hem meşakkatli hem de eğlenceli. Sporcularımız çok hevesli. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. İleride büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

Sert, ayrıca sporcuların kullandıkları kanoları Kayseri'de yerli bir üreticiye yaptırarak maliyeti yüzde 50'ye yakın düşürdüklerini kaydetti.

Seneye kürek branşında da kurslar başlayacak

Yamula Barajı'nda bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları Merkezi'nin tesis amiri ve antrenör Dursun Balkaya ise merkezin geçen yıl hizmete girdiğini anımsattı.

Bina hazır olur olmaz bazı branşlarda sporcu ağırlamaya başladıklarını belirten Balkaya, "Durgunsu ve akarsu kano, optimist ve rafting branşında derslere başladık. İnşallah seneye kürek branşında da kurslar başlayacak. 13 kişilik lisanslı kano sporcularının yanı sıra kano ve optimist branşında temel eğitimi kapsayan kurslar düzenliyoruz." diye konuştu.

"İlk antrenmanlarımız havuzda başladı"

Lisanslı kano sporcusu 15 yaşındaki Azra Dalkılıç, "İlk antrenmanlarımız havuzda başladı. Orada biraz eğitim aldıktan sonra baraja gelmeye başladık. Ben yüzme sporcusuyum. Havuzda kano seçmeleri yapılıyordu. Yüzme bilenlere öncelik tanıdıkları için ben de kursa katılmak istedim." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 15 yaşındaki İrem Kılıç ise yüzme antrenörünün yönlendirmesiyle kano branşına başladığını ve bu sporu keyif alarak yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yamula Barajı, Türkiye, Gençlik, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'nin İlk Lisanslı Kano Takımı Durgunsu Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:18:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'nin İlk Lisanslı Kano Takımı Durgunsu Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.