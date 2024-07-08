Kayseri Ömürspor, Yavru Aslanspor\'u Yendi ve Şampiyon Oldu

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off ilk maçında Kayseri Ömürspor, rakibi Yavru Aslanspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sarı siyahlılar 2023-2024 sezonu namağlup tamamlayarak ilk sezonunda şampiyon olmanın sevincini yaşıyor.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam, İbrahim Bayram, Furkan Koç
Kayseri Ömürspor: E. Koray Albayrak, Engin Üçel, Kemal Çelik, Mustafa Yıldırım, Ahmet Turan Özbek (Alihan Açay dk. 72), Memduh Elbistan, Yunus Emre Kulan (Metin Yılmaz dk. 88), Fırat Durkut, Gökhan Yeşilbaş, Abdurrahim Çopur (A. Berat Şekerci dk. 88), Seffan Karasu
Yavru Aslanspor: Ali Doğan, Mustafa Yıldırım, Alperen Kağan Tüfek (Muhammed Tarık Tiryaki dk. 66), Enes Bahar, Emre Akyüz, Muhittin Bahar, Ömer Kara, Hüsnü Can Turgut, Kaan Aşık Tüfek, Alican Koçer, İlhan Sefa Köroğlu (Muzaffer Furkan Sarıkaya dk. 87)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 2), Saffan Karasu (dk. 63) (Kayseri Ömürspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Yıldırım (dk. 63) (Yavru Aslanspor) - KAYSERİ
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