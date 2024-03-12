Kayseri Ömürspor Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Kayseri Ömürspor Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Ömürspor Yeni Mahallespor\'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.

12.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:40
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Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor ligin 3.haftasında oynadığı maçta Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Caner Kalem, Harun Soyeşik, Atilla Hasgül

Kayseri Ömürspor: Koray Albayrak, Engin Yücel, Yunus Emre Kulay, Fırat Durkut, Saffan Karasu, (Alperen Arık dk.88), Ahmet Turan Özbek, Yusuf Soysal, Metin Yılmaz, (Memduh Elbistan dk.65), Mustafa Yıldırım, Abdürrahim Çopur, Alihan Acay, (Serdar Yiğit Köse dk.85)

Yeni Mahallespor: Mustafa Erdal, Ahmet Yıldız, (Mehmet Çay dk.70), Batuhan Sivritepe, (Mehmet Baykal dk.70), Enes Şamil, Hayrullah Can, Murat Akbulut, Emre Mert Zencir, (Emre Yıldırım dk.39), Raşit Cengiz, İlhan Coşkun, İsa Akın, (Tunahan Yorgancı dk.70), Eyüp Çeliksoy

Goller: Ahmet Turan Özbek (dk.18), Saffan Karasu (dk.62) (Kayseri Ömürspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Ömürspor Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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