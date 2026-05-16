Kayseri\'de futbol birinciliğinde şampiyon Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu

16.05.2026 12:20
2025-2026 Öğretim Yılı Küçük Erkek Futbol Birinciliği yarı finalleri Kayseri'de 11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynandı. 2 grupta 7 takım ile oynanan müsabakalar sonunda Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu ve şampiyon olarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu ilk maçında Ankara Karapürçek Şehit Osman Kablan Ortaokulunu 2-1, ikinci maçında Gaziantep Mehmet Akif İnan Ortaokulunu 1-0 ve üçüncü maçında ise Ankara TED Koleji Vakfı Özel Ortaokulunu penaltılarla 3-2 mağlup etti. Oynadığı 3 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nun şimdi ki hedefi ise Türkiye finallerinde şampiyon olarak kupayı Kayseri'ye getirmek. Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Celaleddin Erdoğan; "11-14 Mayıs 2026 tarihlerinde Kayseri'de yapılan Küçük Erkek Futbol Birinciliği Türkiye finallerinde Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu olarak A Grubu birincisi olduk. Bu başarı da emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdi adımızı Türkiye finallerine yazdırdık. Türkiye finallerinde şehrimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek kupayı getirmek istiyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Özellikle öğrencilerimize, ailelerine ve desteklerine esirgemeyen okul idaresine teşekkür ederim. 04-08 Haziran tarihleri arasında Karabük'te yapılacak olan Türkiye finallerinde başarılı olmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

