Kayseri Şeker 2. Amatör Küme\'de Yeni Sezon Başlıyor

Spor

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu Pazar günü oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de yeni sezon heyecanı start alıyor. 3 grupta 28 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme'de yer alan takımlar ilk maçlarına hazırlanıyor. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a kalacak. Ligin 1. haftasını Kafkasspor ve Kayseri İdman Yurdu takımları BAY olarak geçecekler. 2. Amatör Küme 1. hafta maç programı ise şu şekilde;

25 Şubat 2024 Pazar

Akkışla Gençlikspor-Bayraktarspor

Kayseri Ömürspor-Alsancakspor

Sanayi Esnafspor- Güneşli Gençlikspor

Kayseri Demirspor- Yeşilhisar Bld.

Yeşilspor-K.Mithatpaşaspor

Talas İdman Yurdu-Sümerspor

Kalespor-Anayurt Finalspor

Yeni Kıranardıspor-Yavru Aslanspor

Cırgalanspor- Pınarbaşı Belediyespor

Kocasinan Gençlikspor-Büyük Toramanspor

Yerköyspor-Fevzi Çakmakspor

Develi Erciyesspor-Y.M.Y.Ufuklarspor

Y.B.Şafakspor-A. Kızılırmakspor - KAYSERİ