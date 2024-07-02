Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Programı Belli Oldu

Spor

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off programı belli oldu.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A, B ve C gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off final maçları programı belli oldu. 07 Temmuz Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahada oynanacak olan Play-Off final yarı maçlarını kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Küme'ye yazdıracaklar. Oynanacak olan karşılaşmaların ardından 6 takımdan 3'u bir üst lige yükselecek. Play-Off final maçlarında Kayserili futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Play-Off final eşleşmeleri ve maç saatleri ise şu şekilde oldu:

07 Temmuz 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Saat 18.00 Kalespor-Yeşilspor

07 Temmuz 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Saat 15.30 Kayseri Ömürspor-Yavru Aslanspor

Saat 18.00 Yeşilhisar Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor - KAYSERİ