Kayseri Şeker 2. Amatör Küme 2023-2024 sezonunun ardından Play-Off programı belli oldu.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A, B ve C gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off final maçları programı belli oldu. 07 Temmuz Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu Sahada oynanacak olan Play-Off final yarı maçlarını kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Küme'ye yazdıracaklar. Oynanacak olan karşılaşmaların ardından 6 takımdan 3'u bir üst lige yükselecek. Play-Off final maçlarında Kayserili futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Play-Off final eşleşmeleri ve maç saatleri ise şu şekilde oldu:
07 Temmuz 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Saat 18.00 Kalespor-Yeşilspor
07 Temmuz 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Saat 15.30 Kayseri Ömürspor-Yavru Aslanspor
Saat 18.00 Yeşilhisar Belediyespor-Ambar Kızılırmakspor - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Şeker 2. Amatör Küme Play-Off Programı Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?