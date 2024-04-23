Kayseri Spor A.Ş, 2024 Ulusal Egemenlik Kupası'ndan 18 madalya ile ayrıldı - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş, 2024 Ulusal Egemenlik Kupası'ndan 18 madalya ile ayrıldı

Kayseri Spor A.Ş, 2024 Ulusal Egemenlik Kupası\'ndan 18 madalya ile ayrıldı

Antalya'da düzenlenen 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 02) yarışmasında Kayseri Spor A.Ş sporcuları, 18 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Makaralı yay kategorilerinde Türkiye şampiyonları ve ikincileri olan sporcular, Kayseri'yi gururlandırdı.

23.04.2024 13:43
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Antalya'da düzenlenen 2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 02) yarışmasında madalyalara ambargo koyan Kayseri Spor A.Ş sporcuları, şampiyonadan 18 madalya ile ayrıldı.

2024 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP 02) yarışmaları Antalya'da gerçekleştirildi. Son dönemde okçuluk branşında önemli başarılara imza atan Kayseri Spor A.Ş bu şampiyonada da madalyalara ambargo koydu. Şampiyonada 18 madalya alan Kayserili sporcular şu şekilde:

"Makaralı Yay Erkek Kategorisinde Egemen Uslu Türkiye Şampiyonu, Yunus Emre Arslan Türkiye Üçüncüsü, Makaralı Yay U18 Kadın Takım Kategorisinde Didem Coşkunçay, Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay U21 Erkek Kategorisinde Yunus Emre Arslan Türkiye İkincisi, Makaralı Yay U18 Kadın Kategorisinde Didem Coşkunçay Türkiye İkincisi, Makaralı Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde İrem Ocakcı ile Yunus Emre Arslan Türkiye İkincisi, Makaralı Yay U21 Kadın Takım Kategorisinde İrem Ocakcı, Didem Coşkunçay ve Beyza Karakuş Türkiye İkincisi, Makaralı Yay Erkek Takım Kategorisinde Mustafa Dinçel, Yunus Emre Arslan, Egemen Uslu Türkiye İkincisi, Makaralı Yay Kadın Takım Kategorisinde İrem Ocakcı, Didem Coşkunçay, Beyza Karakuş Türkiye Üçüncüsü." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Spor A.Ş, 2024 Ulusal Egemenlik Kupası'ndan 18 madalya ile ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Spor A.Ş, 2024 Ulusal Egemenlik Kupası'ndan 18 madalya ile ayrıldı - Son Dakika
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