Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Şehitleri Türkiye Kupası\'nda 8 madalya kazandı

13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları ikisi altın 8 madalya aldı.
Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Antrenör Emre Çömez nezaretinde önemli derecelere imza attı.
Kayseri Spor A.Ş. sporcularının aldığı dereceler ise şu şekilde:
Klasik Yay Genç Karışık Takım Kategorisi Türkiye Şampiyonu: Fatma Maraşlı ve Kutay Tek
Klasik Yay Kadınlar Kategorisi Türkiye İkincisi: Fatma Maraşlı
Klasik Yay Genç Kadınlar Kategorisi ikincisi: Fatma Maraşlı
Klasik Yay Genç Erkeklerkategorisi ikincisi: KutayTek
Klasik Yay Erkek Takım kategorisi üçüncüsü: KutayTek, Kemal Sait Miletli, KamilTürkmen - KAYSERİ
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