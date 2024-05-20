15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.
Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, İstanbul'da yapılan WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda aldığı dereceler ile dikkat çekti. Toplamda 4 altın, 2 bronz madalya kazanan Kayserili sporcular önemli bir başarıya imza attı. Antrenörler Hayriye Türksoy Hançer ile Cihat Arı nezaretinde turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılarının devamını diledi. Kayserili sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle;
Ecrin Gülay Düzgün 50kg Genç Bayan Poınt Fıghtıng altın
Hacı Mustafa Saltık +94kg Genç Erkek Poınt Fıghtıng altın
Beren Karaduman Point Fighting Yıldız Bayan -60 kg altın
Elif Ceren Uzunçakmak 55kg Yıldız Bayan Poınt Fıghtıng altın
Muhammed Ali Yıldırım 57kg Yıldız Erkek Kicklıght bronz
Mustafa Korkut 79kg Büyük Erkek Poınt Fıghtıng bronz - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?