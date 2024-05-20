Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası\'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, İstanbul'da yapılan WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı. Kayserili sporcuların başarısı dikkat çekti.

20.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, İstanbul'da yapılan WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda aldığı dereceler ile dikkat çekti. Toplamda 4 altın, 2 bronz madalya kazanan Kayserili sporcular önemli bir başarıya imza attı. Antrenörler Hayriye Türksoy Hançer ile Cihat Arı nezaretinde turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılarının devamını diledi. Kayserili sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle;

Ecrin Gülay Düzgün 50kg Genç Bayan Poınt Fıghtıng altın

Hacı Mustafa Saltık +94kg Genç Erkek Poınt Fıghtıng altın

Beren Karaduman Point Fighting Yıldız Bayan -60 kg altın

Elif Ceren Uzunçakmak 55kg Yıldız Bayan Poınt Fıghtıng altın

Muhammed Ali Yıldırım 57kg Yıldız Erkek Kicklıght bronz

Mustafa Korkut 79kg Büyük Erkek Poınt Fıghtıng bronz - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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