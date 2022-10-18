Kayseri spor haberi | Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1 - Son Dakika
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Kayseri spor haberi | Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1

18.10.2022 08:36
Kayseri spor haberi | Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1

Kayseri spor haberi... Sesi Görenler Futbol Ligi 11. hafta maçında Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü, sahasında İzmir Çağdaş Görme Engelliler takımını 2-1 mağlup etti.

Sesi Görenler Futbol Ligi 11. hafta maçında Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü, sahasında İzmir Çağdaş Görme Engelliler takımını 2-1 mağlup etti.

Maçın başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından Vali Çiçek'e forma hediye edildi.

Stat: Argıncık

Hakemler: Fatih Ergül, İsmail Sakar, Şifanur Karadüz

Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü: Batuhan Karakoç, Emre Aslan, Mehmet İncesu, Tekin Müştü, Muhammet Ali Dinçaslan,

İzmir Çağdaş Görme Engelliler: Ali Oraklı, Oğuzhan Yokuş, Süleyman Görece, Celal Çoban, Batuhan Demir, Hasan Şatay, Murat Budak

Goller: Mehmet İncesu Dk.25, Emre Aslan Dk.28 (penaltıdan) (Kayseri Görme Engelliler Futbol kulübü) Hasan Şatay Dk.9 (İzmir çağdaş Görme Engelliler) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri spor haberi | Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri spor haberi | Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1 - Son Dakika
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