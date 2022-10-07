Kayseri spor haberleri | Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Kayseri spor haberleri | Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak

07.10.2022 21:48
Kayseri spor haberleri | Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak

Kayseri haber: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla düzenlenen maratona, 15 ülkeden 120'si yabancı 6 bin üzerinde sporcunun katılacağı bildirildi.

Dereceye giren katılımcılara toplam 384 bin TL para ödülü verilecek maratonun, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirileceği kaydedildi.

Maratona, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarının da katılacağı vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri spor haberleri | Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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