Kayseri Süper Amatör\'de Zirve Yarışı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de Klasman Grubu maçlarının tamamlanmasına 3 hafta kaldı. A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, B Grubu'nda ise Esen Metalspor'un liderliği sürüyor.

14 hafta sürecek olan Kayseri Süper Amatör Küme Klasman Grubu maçlarının tamamlanmasına 3 hafta kaldı. Geride kalan 11 haftada A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, B Grubu'nda ise Esen Metalspor zirvede yer aldı. A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor oynadığı 11 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi neticesinde topladığı 28 puanla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımı 23 puanla Özvatanspor, 21'er puanla Atletikspor, Amaratspor ve Başakpınarspor takip ediyor.

B Grubu'nda ise Esen Metalspor 11 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi neticesinde 28 puana erişerek zirveye kuruldu. Esen Metalspor'un ardından Esen Makina Erciyesspor 25 puanla ikinci sırada bulunurken, Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Şekerspor ise 22'şer puanla sıralanıyor. - KAYSERİ