Kayseri Süper Amatör Küme maçında Esentepespor ile Kayseri Yolspor karşılaştı. 5 gollü müsabakada 3 puanı alan taraf Yolspor'un oldu.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!