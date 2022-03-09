Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

09.03.2022 17:51
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Şekerspor ligdeki son maçında berabere kalarak liderliği rakibine kaptırdı.

Kayseri Şekerspor ligdeki son maçında berabere kalarak liderliği rakibine kaptırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme A grubunda mücadele veren Kayseri Şekerspor, gruptaki son maçında OSB Atletikspor ile karşılaştı. Maçın 25.dakikasında Erman Deveci'nin golüne engel olamayan yeşil beyazlılar, ikinci yarıda beraberliği buldu. Maçın 85. dakikasında Barış Temizyürek'in golü ile eşitliği sağlayan Kayseri Şekerspor, müsabakayı kazanamadı ve 1 puan aldı. Bu sonuçla 41 puanda kalan Kayseri Şekerspor, rakibini farklı mağlup eden ve 42 puana çıkan Hacılar Erciyesspor'a liderliği kaptırdı.

Kayseri Şekerspor, Play-Off grubunda B grubu lideri Erciyes Esen Makina ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme

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Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1 Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1 Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Şekerspor, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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