Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 20 Ekim 2024 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.
Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçı 20 Ekim Pazar günü Sümer Stadı'nda saat 13.00'de oynanacak olan karşılaşma le başlayacak. Açılış maçında Döğerspor ile Tomarza Belediyespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. Haftasını ise Kayseri Atletikspor, Sungur FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen kazanarak geçecek.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;
20 Ekim 2024 Pazar Sümer Stadı
13.00 Kayseri Döğerspor-Tomarza Belediyespor
20 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu
14.00 Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor
16.00 Amaratspor-Başakpınarspor
20 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu
14.00 Erciyes Esen Makine FK-1966 Turanspor
16.00 Özvatan Belediyespor- İsmail Okumuş FK
20 Ekim 2024 Pazar Vali Muammer Güler Stadı
15.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Esen Metal SK
20 Ekim 2024 Pazar Hacılar İlçe Stadı
14.00 Hacılar Erciyesspor-Kayserigücü FK - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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