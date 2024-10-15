Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 20 Ekim 2024 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçı 20 Ekim Pazar günü Sümer Stadı'nda saat 13.00'de oynanacak olan karşılaşma le başlayacak. Açılış maçında Döğerspor ile Tomarza Belediyespor karşı karşıya gelecek. Ligin 1. Haftasını ise Kayseri Atletikspor, Sungur FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen kazanarak geçecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

20 Ekim 2024 Pazar Sümer Stadı

13.00 Kayseri Döğerspor-Tomarza Belediyespor

20 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

14.00 Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor

16.00 Amaratspor-Başakpınarspor

20 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

14.00 Erciyes Esen Makine FK-1966 Turanspor

16.00 Özvatan Belediyespor- İsmail Okumuş FK

20 Ekim 2024 Pazar Vali Muammer Güler Stadı

15.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Esen Metal SK

20 Ekim 2024 Pazar Hacılar İlçe Stadı

14.00 Hacılar Erciyesspor-Kayserigücü FK - KAYSERİ