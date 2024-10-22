Kayseri Süper Amatör Küme\'de 1. Hafta Sonuçları

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan maçların ardından 1. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 1. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, B Grubu'nda ise Erciyes Esen Makina FK haftayı lider olarak tamamladı. 1. haftada oynanan 7 maçta toplam 37 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 1. haftanın en farklı galibiyetini ise Kayserigücü FK'yi 18-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor aldı. Süper Amatör Küme'de 1 haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Döğerspor 4-0 Tomarza Belediyespor

Hacılar Erciyesspor 18-0 Kayserigücü FK

1966 Turanspor 0-8 Erciyes Esen Makina FK

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Kayseri Esen Metal SK

Kayseri Şekerspor 0-1 Argıncıkspor

Amaratspor 2-1 Başakpınar Belediyespor

Özvatan Gençlikspor 1-0 İsmail Okumuş FK - KAYSERİ