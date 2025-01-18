Kayseri Süper Amatör Küme\'de 12. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Her geçen hafta ligin boyu kısalırken, heyecan ise artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Erciyes Esen Makina FK- Kocasinan Şimşekspor: Ramazan Haymana

Kayseri Esen Metal SK- Kayseri Şekerspor: Ali Yıldız

Argıncıkspor-Kayseri Döğerspor: Ahmet Pakırcı

Amaratspor-Özvatanspor: Esat Sabuncu

Kayserigücü FK-Başakpınarspor: Mustafa Melih Kaya

İsmail Okumuş FK-Kayseri Atletikspor: Aydoğan Mantar

1966 Turanspor- Tomarza Belediyespor: Adem Barış Macit - KAYSERİ