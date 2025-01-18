Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 12. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Her geçen hafta ligin boyu kısalırken, heyecan ise artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Erciyes Esen Makina FK- Kocasinan Şimşekspor: Ramazan Haymana
Kayseri Esen Metal SK- Kayseri Şekerspor: Ali Yıldız
Argıncıkspor-Kayseri Döğerspor: Ahmet Pakırcı
Amaratspor-Özvatanspor: Esat Sabuncu
Kayserigücü FK-Başakpınarspor: Mustafa Melih Kaya
İsmail Okumuş FK-Kayseri Atletikspor: Aydoğan Mantar
1966 Turanspor- Tomarza Belediyespor: Adem Barış Macit - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?