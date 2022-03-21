Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

21.03.2022 11:34
Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off ikinci maçında Erciyes Esen Makina ile Kayseri Şekerspor karşılaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off ikinci maçında Erciyes Esen Makina ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Kayseri Şekerspor finale yükselen ekip oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Ramazan Haymana xx, Ahmet Çıtak xx, Kemal Hatatioğlu xx

Kayseri Şekerspor: Osmancan Özdemir xxx, Safa Şahin xx, Furkan Ulutaş xx (Çayan Yeşilkaya Dk.85 ?), Yaşar Çam xxx, Mehmet Doğru xxx, Kenan Kurt xx, Akif Gürkan xxx, Ziyahan Erbaşı xx, Muhammet Akçiçek xx (Barış Temizyürek Dk.35 xx), Batuhan Kaya xxx (Barış Düğenci Dk.88 ?), Ahmet Yumutkan xxx

Erciyes Esen Makina: Ali Özkan xx, Halil Yozgat xx, Fazıl Burak xx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin xx (Ömer Altunsoy Dk.90 ?), Uğur Özdemir xx, Ramazan Durdu xx (Okan Uçar Dk.90 ?), Mehmet Yaman xx (Kerem Yıldırım Dk.55 x), Selim Yağmur xx (Turan Derecik Dk.80 x), Adem Aktaş xx (Muhammet Aktan Dk.80 x)

Gol: Akif Gürkan (dk.47) (Kayseri Şekerspor)

Kırmızı Kart: Kerem Yıldırım (dk.75) (Erciyes Esen Makinaspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final - Son Dakika
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