Kayseri, Türkiye-Galler Milli Maçına Ev Sahipliği Yaparak Gönülleri Fethetti - Son Dakika
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Spor

Kayseri, Türkiye-Galler Milli Maçına Ev Sahipliği Yaparak Gönülleri Fethetti

Kayseri, Türkiye-Galler Milli Maçına Ev Sahipliği Yaparak Gönülleri Fethetti

Kayseri, UEFA standartlarındaki stadyumu ve misafirperverliği ile Türkiye-Galler milli maçında başarıyla ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı taraftarların beğenisini kazanan şehir, spor coşkusu ve dostluk atmosferi ile ön plana çıktı.

17.11.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
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Anadolu'nun bağrında yer alan sanayi ve ticaretin yanında spor şehir olan misafirperver Kayseri, Türkiye- Galler Milli Maçına ev sahipliği yaparak konuk takım ve taraftarının gönlünde yer etti. Kayseri sadece konuk takımın değil Türk A Millilerin de gözdesi oldu.

UEFA standartlarındaki stadyumu, temiz ve planlı şehirciliği ile ulaşım rahatlığı yanında dostane ve misafirperver bir şekilde konuk Galler Milli Takımı ile taraftarlarını karşılayan Kayseri, konuk ülke tarafından memnuniyetle bahsedilen bir şehir olma başarısı gösterdi. Spor altyapısı ve faaliyetleri ile ACES 2024 Avrupa Spor Şehir ünvanının yanında, yılın en iyi Avrupa spor şehri seçilerek, 'Altın Bayrak' almaya hak kazanan Kayseri, bu yeterliliğinin yanında konukseverliği ile de gönüllerde taht kurdu. Kayseri'yi her kulvarda tanıtmaya ve anlatmaya gayret gösteren kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sürekli olarak Kayseri'yi 'huzur şehir' olarak niteleyerek, şehrin konukseverliğine de dikkatleri çekerken, Kayseri de dostluğun kazandığı milli maçta söz konusu özelliğini ortaya koydu. Berabere biten karşılaşmanın öncesinde de sonrasında da Kayseri'de huzuru, dostluğu ve spor coşkusunu yaşayan sporcular ve taraftarlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. Dünyanın izlediği ve berabere neticelenen karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye'deki herkese teşekkür ederek, "Böyle bir atmosferde oynamak bir onur. İnanılmaz. Futbola tutkulu bir taraftar olarak, sizin tutkunuzu görmek. Keşke her zaman burada oynayabilseydim. Buraya tekrar geldiğimizden bu yata bize davranış şekliniz için size yeterince teşekkür edemedim. Misafirperverliğiniz ve şehir için size minnettarım. Maç için gerçekten iyi bir şehir seçmişsiniz. Gelecekte de iyi şanslar dilerim" diye konuştu. Kayseri'ye milli takım karşılaşması için gelen Galler taraftarlarından birisi, 'Daha önce Kayseri'de yürürken yerel biri tarafından ofisinde çay içmeye davet edildim. Bana biraz yerel tarih öğretti ve ailesi ve seyahat hikayelerimiz paylaştık. Ondan küçük bir geleneksel halı aldım ve numaralarımızı paylaştık' ifadelerinde bulunurken, bir diğer Galler taraftarı ise 'Teşekkürler/Diolch Kayseri! Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları ülke çapında oynatma politikası sayesinde İstanbul dışındaki şehirleri ziyaret etmekten gerçekten keyif aldım. Bence Galler bunu daha çok yapmalı. Son on yılda Swansea'dan daha çok Doha'da maç oynadığımız için çok üzgünüm' şeklinde görüşlerini paylaştı. Galler taraftarından bir diğeri ise hediye etmek üzere satın aldığı Kayserispor formasını, sosyal medya hesabında paylaşarak memnuniyetini ifade etti.

Kayseri sadece konuk takımın değil Türk A Millilerin de gözdesi oldu. Bu kapsamda Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulan ifadelerde '90 dakika boyunca desteğini Milli Takımımızdan bir dakika olsun esirgemeyen Kayseri'ye teşekkürler!' paylaşımı yaptı. Kayseri'deki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşı karşıya gelen Türkiye A Milli Takım'ında top koşturan Merih Demiral ise "Harika ev sahiplikleri için Kayseri halkına çok teşekkürler. İnşallah son maçımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Futbolcu Mert Müldür de "Maçtaki desteğiniz muhteşemdi, harika ev sahiplikleri için Kayseri halkına çok teşekkür ederim" şeklinde görüş bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri, Türkiye-Galler Milli Maçına Ev Sahipliği Yaparak Gönülleri Fethetti - Son Dakika

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