Kayseri U-14 Futbol Ligi\'nde Play-Off Takımları Belli Oldu

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Kayseri Necati Karadağ U-14 Futbol Ligi'nde klasman grubu maçları tamamlandı. 4 ayrı grupta 30 takımın mücadele ettiği ligde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde etti.

Bu sezon 35 takımın katılımı ile 4 ayrı grupta başlayan ve 30 takımın tamamladığı Kayseri Necati Karadağ U-14 Futbol Ligi'nde klasman grubu maçları tamamlandı. Yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazandı. Çeyrek final maçları ile başlayacak olan Play-Off sonunda ilk iki sırayı alan takımlar Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek. Oynanan klasman grubu maçları sonunda gruplarında Play-Off oynama hakkı elde eden takımlar ise şu şekilde:

A Grubu: Zeki Akparlarspor, Hacılar Erciyesspor

B Grubu: Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor

C Grubu: Kayseri Şekerspor, Sungur FK

D Grubu: Kocasinan Belediye,Kocasinan Şimşek - KAYSERİ